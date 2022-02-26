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Мэр Киева: Ситуация сейчас для города - угрожающая. Ночь будет очень сложной

Мэр Киева: Ситуация сейчас для города - угрожающая. Ночь будет очень сложной Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о развертывании в городе территориальной обороны накануне наступления на столицу.
В регионе
26 февраля 2022 г. 00:45
Мэр Киева: Ситуация сейчас для города - угрожающая. Ночь будет очень сложной

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о развертывании в городе территориальной обороны накануне наступления на столицу.

Как передает Report, соответствующее сообщение появилось в его Telegram.

"Ситуация сейчас для Киева - без преувеличения - угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень сложной. Российские войска приблизились вплотную к столице. Обезвреживают военные и правоохранители в городе диверсионные группы", - заявил мэр.

По словам Кличко, в столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил.

Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение возле стратегических объектов в столице.

Для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева.

Сейчас мы решаем вопрос о создании дополнительных подразделений защитников Киева.

"Я благодарю жителей города за их готовность встать на защиту столицы и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка", - добавил Кличко.

Также ко вниманию киевлян! Если вы видите на зданиях, тротуарах или зеленых зонах так называемые метки, - сразу оповещайте о них правоохранителей или муниципальную охрану. Или сами закрашивайте или засыпайте землей. Это могут быть крестики, круги, нанесенные краской, для корректировки огня врага.

Жителей многоэтажных домов, которые имеют доступ к выходу на крышу, просим срочно проверить крыши на наличие меток.

"Буквально недавно мы получили информацию от жителей одного из жилых комплексов столицы. Они обнаружили немало таких меток на территории своего комплекса. Сообщили о них и оперативно сами начали закрашивать метки диверсантов", - пояснил Кличко.

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Версия на азербайджанском языке Kiyev meri sakinlərə qarşıdakı çətin gecə barədə xəbərdarlıq edib

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