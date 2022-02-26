Мэр Киева: Комендантский час будет действовать до 8.00 28 февраля

Комендантский час в Киеве вводит с субботы - с 17.00 до 8.00 утра 28 февраля.

Комендантский час в Киеве вводит с субботы - с 17.00 до 8.00 утра 28 февраля.

Как передает Report, об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в соцсетях.

"Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - написал он.

По словам Кличко, все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", - отметил киевский городской голова.

Как сообщалось, с 24 февраля в столице комендантский час действовал с 22.00 до 7.00 утра.