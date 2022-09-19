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Мэр Ирпеня: Отремонтировав разрушенную школу, Азербайджан оказал нам большую гуманитарную помощь

Мэр Ирпеня: Отремонтировав разрушенную школу, Азербайджан оказал нам большую гуманитарную помощь "Мы благодарны президенту Азербайджана за поддержку в ремонте средней школы №12 имени Зарифы Алиевой города Ирпень. Азербайджан оказал помощь Украине, а также Ирпеню в самые сложные временами".
В регионе
19 сентября 2022 г. 20:57
Мэр Ирпеня: Отремонтировав разрушенную школу, Азербайджан оказал нам большую гуманитарную помощь

"Мы благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в ремонте средней школы №12 имени Зарифы Алиевой города Ирпень. Азербайджан оказал помощь Украине, а также Ирпеню в самые сложные временами".

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, Азербайджан и Ирпень на протяжении многих лет поддерживают дружеские отношения: "В нашем городе есть парк имени Зарифы Алиевой, памятник Зарифе Алиевой. Более того, одна из наших главных улиц и даже самая большая школа носит имя Зарифы Алиевой. Мы подтвердили свою дружбу реальными шагами. Школа была повреждена в результате нападения российской стороны. Спортзал, центральный корпус и крыша школы были разрушены в результате бомбардировок, все окна были разбиты.

Азербайджанская сторона оказала нам большую поддержку и взяла на себя расходы на ремонт учебного заведения. Отремонтировав разрушенную школу, Азербайджан оказал большую гуманитарную помощь нашему городу. Тем самым Азербайджан показал, что он большой друг не только Украины, но и "города-героя" Ирпеня. От своего имени, от имени жителей города мы благодарны SOCAR, послу Азербайджана в Украине и азербайджанской диаспоре за то, что самая большая школа нашего города была отремонтирована и сдана в пользование до 1 сентября. Вы настоящие друзья Украины, нашего города".

Директор школы Валентина Антоненко выразила благодарность президенту Азербайджана за оказанную поддержку: "От своего имени, от имени учителей, родителей, учащихся выражаю искреннюю благодарность мудрому государственному деятелю, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за уникальный подарок - возрождение нашей школы, носящей имя великой дочери азербайджанского народа, великой матери великого сына Зарифы Алиевой. Уважаемый президент, я благодарна и преклоняюсь перед Вами за этот бесценный подарок. Потому что наши дети теперь имеют возможность учиться в родной школе. Желаю Вам крепкого здоровья, процветания, мира вашей прекрасной стране. От всей души благодарим Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики, SOCAR Energy Ukraine за благотворительную миссию, за качественный ремонт нашей школы под руководством Эльчина Мамедова".

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Версия на английском языке ФотоMayor of Ukraine’s Irpin: Azerbaijan provided great humanitarian assistance to our city by repairing our school
Версия на азербайджанском языке Фотоİrpenin meri: "Azərbaycan məktəbimizi təmir etməklə şəhərimizə böyük humanitar yardım göstərdi"

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