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Мэр города: В Буче обнаружены места массового захоронения

Мэр города: В Буче обнаружены места массового захоронения В расположенном под Киевом городе Буча после ухода российских войск были обнаружены места массового захоронения.
В регионе
7 апреля 2022 г. 10:35
Мэр города: В Буче обнаружены места массового захоронения

В расположенном под Киевом городе Буча после ухода российских войск были обнаружены места массового захоронения.

Как передает Report, об этом в интервью DW заявил мэр города Анатолий Федорук.

По его словам, места массового захоронения обнаружены на территории предприятия "Украгроснаб", улицах Вокзальная, Яблунская и детского лагеря "Променистый", где найдены трупы мирных граждан с завязанными руками, погибших в результате многочисленных пулевых ранений. Общее число убитых составляет 320 человек.

"С телами сейчас работают специалисты - криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем", - отметил Федорук.

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Версия на азербайджанском языке Şəhər meri: “Buçada kütləvi məzarlıqlar aşkarlanıb”

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