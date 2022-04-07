Мэр города: В Буче обнаружены места массового захоронения

В расположенном под Киевом городе Буча после ухода российских войск были обнаружены места массового захоронения.

В расположенном под Киевом городе Буча после ухода российских войск были обнаружены места массового захоронения.

Как передает Report, об этом в интервью DW заявил мэр города Анатолий Федорук.

По его словам, места массового захоронения обнаружены на территории предприятия "Украгроснаб", улицах Вокзальная, Яблунская и детского лагеря "Променистый", где найдены трупы мирных граждан с завязанными руками, погибших в результате многочисленных пулевых ранений. Общее число убитых составляет 320 человек.

"С телами сейчас работают специалисты - криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем", - отметил Федорук.