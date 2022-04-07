Мэр города Мариуполь: Российские войска скрывают тела убитых мирных жителей

Российские войска скрывают преступления, совершенные в Мариуполе.

Российские войска скрывают преступления, совершенные в Мариуполе.

Как передает Report со ссылкой на Segodnya.ua, об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

"Ситуация была и остается очень сложной. Местные жители много дней без связи, еды и воды. Они ждут спасения, но РФ все блокирует и не дает проехать гуманитарным грузам.

По словам мэра, до сих пор в городе убито 5 тыс. мирных граждан.

"Тела людей исчезают из нашего города. На сегодняшний день российские войска скрывают свои преступления, которые сотворили в Мариуполе. В этом им помогают главари ОРДЛО", – отметил Бойченко.

Кроме того, он сообщил, что более 100 тыс. жителей просят о помощи: "Нужна полная эвакуация жителей Мариуполя. Необходимо спасать наших военных, которые борются за наш город. Нужен режим тишины хотя бы на несколько суток", – подчеркнул мэр Мариуполя.