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Мэр города Мариуполь: Российские войска скрывают тела убитых мирных жителей

Мэр города Мариуполь: Российские войска скрывают тела убитых мирных жителей Российские войска скрывают преступления, совершенные в Мариуполе.
В регионе
7 апреля 2022 г. 16:03
Мэр города Мариуполь: Российские войска скрывают тела убитых мирных жителей

Российские войска скрывают преступления, совершенные в Мариуполе.

Как передает Report со ссылкой на Segodnya.ua, об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

"Ситуация была и остается очень сложной. Местные жители много дней без связи, еды и воды. Они ждут спасения, но РФ все блокирует и не дает проехать гуманитарным грузам.

По словам мэра, до сих пор в городе убито 5 тыс. мирных граждан.

"Тела людей исчезают из нашего города. На сегодняшний день российские войска скрывают свои преступления, которые сотворили в Мариуполе. В этом им помогают главари ОРДЛО", – отметил Бойченко.

Кроме того, он сообщил, что более 100 тыс. жителей просят о помощи: "Нужна полная эвакуация жителей Мариуполя. Необходимо спасать наших военных, которые борются за наш город. Нужен режим тишины хотя бы на несколько суток", – подчеркнул мэр Мариуполя.

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Версия на английском языке Mariupol Mayor: Russian military hiding bodies of killed residents
Версия на азербайджанском языке Mariupol Şəhər Şurasının başçısı: "Rusiya hərbçiləri sakinlərin meyitlərini gizlədir"

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