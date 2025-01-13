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Мэр Еревана возместил потраченные из бюджета $20 тыс. за билет в США после скандала

Мэр Еревана возместил потраченные из бюджета $20 тыс. за билет в США после скандала Мэр Еревана Тигран Авинян компенсировал из личных средств 7,7 млн драмов ($20 тыс.), потраченных из госбюджета на покупку авиабилета в США для рабочей поездки.
В регионе
13 января 2025 г. 11:47
Мэр Еревана возместил потраченные из бюджета $20 тыс. за билет в США после скандала

Мэр Еревана Тигран Авинян компенсировал из личных средств 7,7 млн драмов ($20 тыс.), потраченных из госбюджета на покупку авиабилета в США для рабочей поездки.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Айк Костанян.

Скандал разгорелся после того, как бывший мэр Еревана Айк Марутян во время телевизионных дебаов обвинил Авиняна в чрезмерных тратах на командировку. По его словам, билет мэра обошелся в 7,6 млн драмов ($20 тыс.), что в пять раз дороже средней стоимости перелета бизнес-классом. В подтверждение своих слов Марутян продемонстрировал документы и отметил, что сумма, потраченная на билет, сопоставима с налогом на имущество 43 жилых домов в районе Аван.

Обвинения вызвали широкий общественный резонанс. В ответ Авинян пообещал компенсировать стоимость билета и поручил провести проверку процесса закупок, чтобы выяснить, кто несет ответственность за такие расходы. По словам Костаняна, результаты проверки будут обнародованы.

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Версия на английском языке Yerevan Mayor reimburses $20,000 spent from budget for US ticket after scandal

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