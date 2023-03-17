Мэр Еревана подал в отставку

Мэр Еревана Грачья Саркисян подал прошение об отставке во время внеочередного рабочего совещания Совета старейшин.

Мэр Еревана Грачья Саркисян подал прошение об отставке во время внеочередного рабочего совещания Совета старейшин.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Он напомнил, что вступил в должность в конце 2021 года, в сложный политический период. Было очевидно, что координация между правительством и мэрией утрачена, что мешало реализации проектов, лежащих в основе предвыборной программы правящей партии.

Теперь уже бывший мэр убежден, что его работа на посту позволила обеспечить эту связь и координацию. Несмотря на отставку, Саркисян продолжит оставаться в политической команде и "работать во благо страны".

Он напомнил, что список правящего "Гражданского договора" на предстоящих выборах в Совет старейшин возглавит вице-мэр Тигран Авинян. Саркисян надеется что "ГД" получит вотум доверия ереванцев.

Говоря о проблемах городского хозяйства, он пообещал "видимые изменения" в сфере общественного транспорта, социальной сферы, градостроительства.