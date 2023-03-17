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Мэр Еревана подал в отставку

Мэр Еревана подал в отставку Мэр Еревана Грачья Саркисян подал прошение об отставке во время внеочередного рабочего совещания Совета старейшин.
В регионе
17 марта 2023 г. 17:42
Мэр Еревана подал в отставку

Мэр Еревана Грачья Саркисян подал прошение об отставке во время внеочередного рабочего совещания Совета старейшин.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Он напомнил, что вступил в должность в конце 2021 года, в сложный политический период. Было очевидно, что координация между правительством и мэрией утрачена, что мешало реализации проектов, лежащих в основе предвыборной программы правящей партии.

Теперь уже бывший мэр убежден, что его работа на посту позволила обеспечить эту связь и координацию. Несмотря на отставку, Саркисян продолжит оставаться в политической команде и "работать во благо страны".

Он напомнил, что список правящего "Гражданского договора" на предстоящих выборах в Совет старейшин возглавит вице-мэр Тигран Авинян. Саркисян надеется что "ГД" получит вотум доверия ереванцев.

Говоря о проблемах городского хозяйства, он пообещал "видимые изменения" в сфере общественного транспорта, социальной сферы, градостроительства.

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