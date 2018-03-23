Мэр Дербента ушел в отставку

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Мэр Дербента Малик Баглиев подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы города стал бывший полномочный представитель главы республики в южном территориальном округе Дагестана Энрик Муслимов.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии Дербента.

"Мэр Дербента Малик Баглиев подал в отставку, врио назначен Энрик Муслимов", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что отставка Баглиева связана с переходом на другую должность.