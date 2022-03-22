Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

Мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.

Мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.

Как передает Report, об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook .

Он отметил, что это касается как жителей города, так и тех, кто приезжает с оккупированных территорий, территорий боевых действий.

"Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. У кого нет возможности - вывезем, у кого есть - организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать", - сказал Борисенко.

Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.

"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - отметил он, обращаясь к тем, кто находится в городе.