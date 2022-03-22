Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

Мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.
Как передает Report, об этом говорится в его видеообращении на странице в
Он отметил, что это касается как жителей города, так и тех, кто приезжает с оккупированных территорий, территорий боевых действий.
"Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. У кого нет возможности - вывезем, у кого есть - организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать", - сказал Борисенко.
Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.
"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - отметил он, обращаясь к тем, кто находится в городе.