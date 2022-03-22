О нас
Аудио новости

Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города Мэр украинского города Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.
В регионе
22 марта 2022 г. 08:25
Мэр Борисполя призвал жителей уехать из города

Мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города.

Как передает Report, об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook.

Он отметил, что это касается как жителей города, так и тех, кто приезжает с оккупированных территорий, территорий боевых действий.

"Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш колл-центр и, по возможности, уехать из города. У кого нет возможности - вывезем, у кого есть - организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать", - сказал Борисенко.

Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.

"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - отметил он, обращаясь к тем, кто находится в городе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna: Borispolun meri sakinləri şəhəri tərk etməyə çağırıb

Другие новости из категории

Почти 100 мигрантов эвакуировали из Беларуси авиарейсом в Ирак
Почти 100 мигрантов эвакуировали из Беларуси авиарейсом в Ирак
22 марта 2022 г. 08:39
ВС Украины освободили село в Николаевской области
ВС Украины освободили село в Николаевской области
22 марта 2022 г. 07:22
ЕС предоставит Украине 500 млн евро на военную помощь
ЕС предоставит Украине 500 млн евро на военную помощь
22 марта 2022 г. 06:12
Украинский лидер готов с Путиным обсуждать Крым и Донбасс
Украинский лидер готов с Путиным обсуждать Крым и Донбасс
22 марта 2022 г. 05:41
Предотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
ФотоПредотвращено покушение на Владимира Зеленского, есть задержанные
22 марта 2022 г. 03:07
Зеленский: Без встречи с Путиным не понять, на что Россия готова, чтобы остановить войну
Зеленский: Без встречи с Путиным не понять, на что Россия готова, чтобы остановить войну
22 марта 2022 г. 02:26
Россия и Украина провели первый обмен пленными
Россия и Украина провели первый обмен пленными
22 марта 2022 г. 01:42
Эрдоган встретится с Байденом
Эрдоган встретится с Байденом
22 марта 2022 г. 00:37
Зеленский обратился к жителям украинских городов
Зеленский обратился к жителям украинских городов
22 марта 2022 г. 00:22
Сельджук Байрактар ​​ поделился публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз
Сельджук Байрактар ​​ поделился публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз
21 марта 2022 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi