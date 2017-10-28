 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мэр Анкары подал в отставку

    Партия справедливости и развития приняла решение в связи с отставкой мэров Анкары, Бурсы, Балыкесира

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Председатель городского муниципалитета Анкары Мелих Гёкчек подал в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он объявил на заседании городского муниципалитета Анкары.

    "Я подаю в отставку потому, что верю, что президент Реджеп Тайип Эрдоган превратит Турцию в государство-лидера и подчиняюсь его приказу", - подчеркнул Мелих Гёкчек в своем выступлении в связи с отставкой на заседании городского муниципалитета Анкары.

    По подсчетам турецких СМИ, Мелих Гёкчек был мэром Анкары 8 тыс. 617 дней.

    Отметим, что правящая в Турции Партия справедливости и развития приняла решение об отставке председателей городских муниципалитетов Анкары, Бурсы и Балыкесира.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi