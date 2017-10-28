Мэр Анкары подал в отставку

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Председатель городского муниципалитета Анкары Мелих Гёкчек подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он объявил на заседании городского муниципалитета Анкары.

"Я подаю в отставку потому, что верю, что президент Реджеп Тайип Эрдоган превратит Турцию в государство-лидера и подчиняюсь его приказу", - подчеркнул Мелих Гёкчек в своем выступлении в связи с отставкой на заседании городского муниципалитета Анкары.

По подсчетам турецких СМИ, Мелих Гёкчек был мэром Анкары 8 тыс. 617 дней.

Отметим, что правящая в Турции Партия справедливости и развития приняла решение об отставке председателей городских муниципалитетов Анкары, Бурсы и Балыкесира.