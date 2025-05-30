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Меморандум Украины включает пункт о перемирии на суше, море и в воздухе

Меморандум Украины включает пункт о перемирии на суше, море и в воздухе Подготовленный украинской стороной меморандум содержит положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.
В регионе
30 мая 2025 г. 15:47
Меморандум Украины включает пункт о перемирии на суше, море и в воздухе

Подготовленный украинской стороной меморандум содержит положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Источник из числа украинских должностных лиц сообщил о том, что Киев предлагает, чтобы мониторинг соблюдения перемирия велся "международными партнерами". Украинская сторона ранее выступала с утверждением, что направила российской стороне документ с изложением видения прекращения огня и других аспектов урегулирования.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın hazırladığı memorandumda quruda, havada və dənizdə atəşkəs rejiminin qurulması ilə bağlı müddəalar var

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