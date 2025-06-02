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Меморандум РФ предполагает выборы в Украине и подписание мирного договора

Меморандум РФ предполагает выборы в Украине и подписание мирного договора Предложения России по урегулированию украинского кризиса предполагают проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора.
В регионе
2 июня 2025 г. 21:04
Меморандум РФ предполагает выборы в Украине и подписание мирного договора

Предложения России по урегулированию украинского кризиса предполагают проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в предложениях РФ (меморандуме) по урегулированию российско-украинского конфликта.

Документ подразумевает "международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России".

"Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и других военизированных формирований Украины", - говорится в первом разделе российского меморандума.

В третьем разделе документа, устанавливающем последовательность шагов и сроки их осуществления, сразу после передачи Россией украинской стороне 6 тыс. тел погибших военнослужащих идет "подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании".

Затем устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. Далее идет "проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины", а за ним следует "подписание договора". В российском документе также подчеркивается, что мирный договор между Россией и Украиной должен быть одобрен "юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН". Только после этого предполагается "ратификация, вступление в силу и реализация договора".

Также в документе подчеркивается необходимость придания русскому языку статуса официального. Предусматривается "прямой запрет на прием, транзит и размещение ядерного оружия в Украине, нейтралитет Киева и установление предельной численности ВСУ, вооружений и военной техники".

Документ подразумевает "отказ от взаимных претензий РФ и Украины в связи с ущербом от боевых действий, а также поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений двух стран, включая транзит газа".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya memorandumu Ukraynada seçkiləri və sülh müqaviləsinin imzalanmasını nəzərdə tutur

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