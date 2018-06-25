Мэй поздравила Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и заявила о важности отношений двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы британского правительства.

"Премьер-министр сегодня вечером позвонила президенту Турции Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах", - говорится в распространенном коммюнике.

Мэй "подтвердила важность двусторонних отношений между Великобританией и Турцией и выразила желание продолжать работать в партнерстве с президентом Эрдоганом и его правительством над общими приоритетами, включая сотрудничество в сферах безопасности, торговли и инвестиций, а также по Сирии и поддержке политического урегулирования на Кипре".