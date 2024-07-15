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Мехмет Юдже: FETÖ стремилась лишить государство целостности и силы

Мехмет Юдже: FETÖ стремилась лишить государство целостности и силы Попытка государственного переворота террористической организации FETÖ была нацелена на то, чтобы лишить государство целостности и силы.
В регионе
15 июля 2024 г. 12:00
Мехмет Юдже: FETÖ стремилась лишить государство целостности и силы

Попытка государственного переворота террористической организации FETÖ была нацелена на то, чтобы лишить государство целостности и силы.

Как сообщает Report, об этом декан факультета экономики Тюркского мира Азербайджанского государственного экономического университета Мехмет Юдже заявил на конференции, посвященной памяти жертв событий 15 июля в Турции.

По его словам, 15 июля 2016 года было переломным моментом в истории Турции.

"Это была демонстрация силы, направленная на свержение демократически избранного правительства. Однако наши военные, пожертвовав своими жизнями, защитили родину от террористов. Мы заставили их пожалеть о попытке госпереворота", - сказал М.Юдже.

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Версия на азербайджанском языке Mehmet Yüce: FETÖ dövlətin bütünlüyü və gücünü əlindən almağı hədəfləyirdi

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