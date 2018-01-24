Мехмет Шимшек: Операция в Африне связана с нацбезопасностью Турции

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Военная операция в Африне связана с национальной безопасностью Турции, Анкара не ссорилась с "курдскими братьями".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий вице-премьер Мехмет Шимшек "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

"У нас было 700 вторжений и атак на границе с Африном, и мы видим большую террористическую активность, которая ведется путем инфильтрации из Африна на нашу территорию. Так что речь не о вторжении в Сирию. Нас не интересует даже сантиметр сирийской земли. Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, хотим видеть ее единой, сильной, стабильной и процветающей. Это в наших интересах в области экономики и безопасности", - сказал он.

Шимшек добавил, что военная операция в Африне связана с национальной безопасностью Турции.

"Мы не ссорились с нашими курдскими братьями. Ясно, что у Турции есть свои легитимные озабоченности, потому что мы считаем, что Отряды народной самообороны (YPG – ред.) являются частью Рабочей партии Курдистана, которая терроризировала Турцию десятилетиями", - отметил вице-премьер.