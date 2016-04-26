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    "Меджлис крымско-татарского народа" признан экстремистской организацией

    Иск о запрете меджлиса поступил в суд от прокурора Крыма Натальи Поклонской

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Объединение "Меджлис крымско-татарского народа" признан экстремистской организацией. Деятельность объединения в России запрещена. 

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Минюст России также включил "Меджлис крымско-татарского народа" в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

    Иск о запрете меджлиса поступил в суд от прокурора Крыма Натальи Поклонской. Она заявила, что организация настроена исключительно на антироссийскую деятельность, причем ее руководители Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев "являются марионетками в руках больших западных кукловодов, а крымско-татарский народ используют как разменную монету".

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