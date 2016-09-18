Медведев заявил о победе Единой России на выборах

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о победе партии на выборах в Госдуму.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лидер партии назвал хорошим результат ЕР на выборах-2016. Медведев уверен, что единоросы получат абсолютное большинство в нижней палате парламента.

По его мнению, полученные итоги голосования свидетельствуют о поддержке большинством граждан «Единой России», что «дает возможность [партии] работать на благо своей страны».

В 21:00 мск Центризбирком России обнародовал первые данные по результатам выборов в Госдуму. По предварительным подсчетам ЦИК, «Единая Россия» набирает на выборах 44,15 процента голосов, ЛДПР — 18,39, КПРФ — 17,24. «Справедливая Россия» стала четвертой, набрав 6,24 процента. На пятом месте — «Коммунисты России», набравшие 2,91 процента. Единоросы получают 65 мест в Госдуме седьмого созыва по одномандатным округам после подсчета 6,72 процента голосов, информировал ЦИК.

Выборы в Госдуму прошли по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В этот же день прошли выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах — прямые выборы высших должностных лиц.