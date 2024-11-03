Медведев заявил, что Трампа может ждать судьба Кеннеди

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с утверждением, что кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа может ждать судьба 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с утверждением, что кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа может ждать судьба 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году.

Как передает Report , своей точкой зрения Д.Медведев поделился в Telegram.

"Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с…", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди - ред.)", - отметил он.

Очередные всеобщие выборы пройдут в США 5 ноября. Республиканцев на них будет представлять бывший глава государства Дональд Трамп, демократов - действующий вице-президент Камала Харрис.

Согласно данным, опубликованным Университетом штата Флорида, более 75 млн американских граждан проголосовали досрочно.