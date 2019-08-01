Премьер-министр России заподозрил умышленный поджог леса в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку для выявления умышленных поджогов леса в Сибири. Об этом он заявил на совещании в Чите, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Лесной массив могли поджигать специально, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины. Проверка должна быть проведена до 1 ноября.

Медведев подписал ряд других поручений, связанных с ликвидацией лесных пожаров. Так, премьер-министр распорядился усилить группу спасателей и средств, задействованных при тушении возгораний, и разработать меры по улучшению нормативов лесной охраны. Также Медведев поручил ввести контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и за состоянием здоровья местных жителей в тех населенных пунктах, где может быть задымление от пожаров.

31 июля глава правительства пообещал, что на борьбу с огнем выделят дополнительные средства из резервного фонда правительства. Президент Владимир Путин приказал армии присоединиться к тушению лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Военные намерены справиться с возгораниями в течение пяти дней.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае.