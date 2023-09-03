Медведев: Япония серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец", - сказал Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По его словам, в Японии при поддержке американских кураторов активно расширяется военная инфраструктура, идут закупки иностранного вооружения, в том числе и наступательного, отменяются ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, "проходят войсковые учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа", - подчеркнул зампред Совбеза.