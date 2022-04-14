Медведев: У России станет больше противников, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО

У России станет больше официально зарегистрированных противников, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

У России станет больше противников, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО.

Как передает Report, об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram.



"Швеция и Финляндия обсуждают возможность присоединиться к НАТО. Свое Welcome! представителям Северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите – пустим сразу. А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников", - написал Д. Медведев.

Он добавил, что реакция России на такой исход событий будет "без эмоций, с холодной головой". "Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет – баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась",- написал он.