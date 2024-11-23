Медведев: Трамп может положить конец украинскому конфликту

Избранный президент США Дональд Трамп может добиться урегулирования украинского конфликта, но Россия рассчитывает только на себя и уверена в победе.

Избранный президент США Дональд Трамп может добиться урегулирования украинского конфликта, но Россия рассчитывает только на себя и уверена в победе.

Как передает Report , об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Исходим из того, что избранный президент Трамп - прагматичный человек. <…> Господин Трамп во всеуслышание заявил, что он будет заниматься прекращением этого конфликта в кратчайшие сроки. А он может это сделать, поскольку все ключи находятся в Вашингтоне", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что Москва не возлагает надежд ни на Трампа, ни на кого-либо еще: "Мы рассчитываем только на свои силы. <...> Мы рассчитываем только на себя и с точки зрения нашей обороноспособности, с точки зрения судьбы этого конфликта и нашей несомненной победы в этом конфликте, и с точки зрения выстраивания отношения с другими странами".

Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах президента США одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Трамп неоднократно заявлял, что намерен остановить конфликт в Украине как можно скорее.