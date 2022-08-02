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Медведев считает, что ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны

Медведев считает, что ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ситуация со стратегической безопасностью сейчас значительно хуже той, что была во времена холодной войны.
В регионе
2 августа 2022 г. 04:07
Медведев считает, что ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ситуация со стратегической безопасностью сейчас значительно хуже той, что была во времена холодной войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на слова американского президента Джо Байдена о том, что даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы и что странам нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.

"Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты", - написал Медведев. "Ну и главное... Оно нам вообще надо? Мир стал другим", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Medvedev: “Hazırki vəziyyət soyuq müharibədən qat-qat pisdir”

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