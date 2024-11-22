О нас

Медведев считает, что "Орешник" изменит ход конфликта в Украине

Медведев считает, что "Орешник" изменит ход конфликта в Украине Применение российской ракеты "Орешник" сможет изменить ход украинского конфликта.
В регионе
22 ноября 2024 г. 22:43
Медведев считает, что Орешник изменит ход конфликта в Украине

Применение российской ракеты "Орешник" сможет изменить ход украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Наша баллистическая ракета "Орешник" изменит ход конфликта в Украине", - сказал Медведев, слова которого телеканал приводит на арабском языке.

Отметим, что 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по военному заводу "Южмаш" в Днепре на востоке Украины. Согласно информации украинской стороны, в результате атаки пострадали два человека.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi