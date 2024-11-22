Медведев считает, что "Орешник" изменит ход конфликта в Украине

Применение российской ракеты "Орешник" сможет изменить ход украинского конфликта.
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"Наша баллистическая ракета "Орешник" изменит ход конфликта в Украине", - сказал Медведев, слова которого телеканал приводит на арабском языке.
Отметим, что 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по военному заводу "Южмаш" в Днепре на востоке Украины. Согласно информации украинской стороны, в результате атаки пострадали два человека.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.