Медведев считает, что "Орешник" изменит ход конфликта в Украине

Применение российской ракеты "Орешник" сможет изменить ход украинского конфликта.

Применение российской ракеты "Орешник" сможет изменить ход украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Наша баллистическая ракета "Орешник" изменит ход конфликта в Украине", - сказал Медведев, слова которого телеканал приводит на арабском языке.

Отметим, что 21 ноября российские войска нанесли массированный удар по военному заводу "Южмаш" в Днепре на востоке Украины. Согласно информации украинской стороны, в результате атаки пострадали два человека.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к российским гражданам сообщил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.