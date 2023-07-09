Медведев: Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе

Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Смоленскую АЭС ракетами НАТО.

Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Смоленскую АЭС ракетами НАТО.

Как передает Report, об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", - отметил он.