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Медведев: Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе

Медведев: Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Смоленскую АЭС ракетами НАТО.
В регионе
9 июля 2023 г. 21:29
Медведев: Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе

Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Смоленскую АЭС ракетами НАТО.

Как передает Report, об этом написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", - отметил он.

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