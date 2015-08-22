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    Медведев: Проект "Шелкового пути" является партнерским для России

    Проект Шелкового пути для нас не конкурент

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Проект "Шелкового пути" является партнерским для России. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    "Проект экономического пояса Шелкового пути, он для нас не конкурент, а в известной степени это партнерский проект, о чем мы с нашими китайскими товарищами договорились. Договорились о том, что мы постараемся совместить возможности вот этого проекта "Шелкового пути" и те возможности, которые открываются нашим общим рынком с Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Арменией", — заявил  Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Итуруп".

    Премьер выразил надежду, что такое объединение принесет существенную экономическую пользу России и всем партнерам по ЕАЭС, а также Китаю и другим участникам этого проекта.

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