Медведев: Проект "Шелкового пути" является партнерским для России

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Проект "Шелкового пути" является партнерским для России. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Проект экономического пояса Шелкового пути, он для нас не конкурент, а в известной степени это партнерский проект, о чем мы с нашими китайскими товарищами договорились. Договорились о том, что мы постараемся совместить возможности вот этого проекта "Шелкового пути" и те возможности, которые открываются нашим общим рынком с Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Арменией", — заявил Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Итуруп".

Премьер выразил надежду, что такое объединение принесет существенную экономическую пользу России и всем партнерам по ЕАЭС, а также Китаю и другим участникам этого проекта.