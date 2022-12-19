Медведев призвал Британию вернуть Фолклендские острова Аргентине

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем
Как передает Report, комментируя слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о необходимости вывода российских войск с Украины для начала переговорного процесса с Россией, замглавы Совбеза РФ отметил, что в то же время западные страны подчеркивают, что "сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет".
"Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм", - отметил Медведев.
По его словам, самой Великобритании следовало бы уйти с Мальвинских островов и вернуть их аргентинцам.
"Фолкленды - это не Британия, а Аргентина", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ.