Медведев признал, что Россия "не в полной мере" оказалась готова к войне в Украине

Призывно-контрактная армия соответствует потребностям России, но ее численность должна быть больше.

Призывно-контрактная армия соответствует потребностям России, но ее численность должна быть больше.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте", - сказал он. "Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек", - подчеркнул зампред СБ РФ.

По его словам, война России в Украине обнажила ряд сложностей, в частности в бюрократической и технологической сферах.

"Отдельные институты к проведению специальной военной операции, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова, технологическая составляющая не в полной мере готова. Те же самые военкоматы - ими не занимались долгое время", - перечислил зампредседателя СБ.