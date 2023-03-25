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Медведев признал, что Россия "не в полной мере" оказалась готова к войне в Украине

Медведев признал, что Россия "не в полной мере" оказалась готова к войне в Украине Призывно-контрактная армия соответствует потребностям России, но ее численность должна быть больше.
В регионе
25 марта 2023 г. 11:34
Медведев признал, что Россия не в полной мере оказалась готова к войне в Украине

Призывно-контрактная армия соответствует потребностям России, но ее численность должна быть больше.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте", - сказал он. "Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек", - подчеркнул зампред СБ РФ.

По его словам, война России в Украине обнажила ряд сложностей, в частности в бюрократической и технологической сферах.

"Отдельные институты к проведению специальной военной операции, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова, технологическая составляющая не в полной мере готова. Те же самые военкоматы - ими не занимались долгое время", - перечислил зампредседателя СБ.

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Версия на азербайджанском языке Dmitri Medvedev Rusiyanın bəzi qurumlarının müharibəyə hazır olmadığını etiraf edib

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