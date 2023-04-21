Медведев пригрозил министру обороны ФРГ парадом в Берлине

Министр обороны Германии Борис Писториус, «который хочет напасть на Россию», должен быть готов к российскому параду в Берлине.

Министр обороны Германии Борис Писториус, "который хочет напасть на Россию", должен быть готов к российскому параду в Берлине.

Как передает Report, об этом написал в Twitter заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Писториус ранее назвал "совершенно нормальным", если ВСУ атакуют российскую территорию.

"Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он, несомненно, завидует славе военачальников третьего рейха", - отметил Медведев.

Замглавы Совбеза посоветовал Писториусу вспомнить историю и добавил: "Немец, который хочет напасть на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине".