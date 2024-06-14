О нас

Медведев предупредил Армению: Эти обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке

Медведев предупредил Армению: Эти обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "золотые горы, включая членство в Евросоюзе", которые предлагает Армении Европейский союз, "приманкой в неоколониальной мышеловке".
В регионе
14 июня 2024 г. 02:20
Медведев предупредил Армению: Эти обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "золотые горы, включая членство в Евросоюзе", которые предлагает Армении Европейский союз, "приманкой в неоколониальной мышеловке".

Как передает Report, об этом говорится в статье чиновника на сайте "Российской газеты".

"Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике (Армении - ред.) предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа <...>", - отмечается в статье.

Медведев констатирует, что "неометрополии уже вовсю присматриваются к другим республикам постсоветского пространства, в частности к Армении".

"На перетягивание закавказской республики в евроатлантический лагерь были брошены значительные силы. Недаром именно в ее столице размещено одно из крупнейших американских посольств в мире. Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы", - считает зампред Совбеза РФ.

Он подчеркивает, что резолюция об укреплении отношений между ЕС и Арменией "на деле представляет собой обычную бумажку без обязательств".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dmitri Medvedev Emənistana xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
10 июня 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi