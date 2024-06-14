Медведев предупредил Армению: Эти обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "золотые горы, включая членство в Евросоюзе", которые предлагает Армении Европейский союз, "приманкой в неоколониальной мышеловке".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "золотые горы, включая членство в Евросоюзе", которые предлагает Армении Европейский союз, "приманкой в неоколониальной мышеловке".

Как передает Report , об этом говорится в статье чиновника на сайте "Российской газеты".

"Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике (Армении - ред.) предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа <...>", - отмечается в статье.

Медведев констатирует, что "неометрополии уже вовсю присматриваются к другим республикам постсоветского пространства, в частности к Армении".

"На перетягивание закавказской республики в евроатлантический лагерь были брошены значительные силы. Недаром именно в ее столице размещено одно из крупнейших американских посольств в мире. Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы", - считает зампред Совбеза РФ.

Он подчеркивает, что резолюция об укреплении отношений между ЕС и Арменией "на деле представляет собой обычную бумажку без обязательств".