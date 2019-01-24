Медведев: Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал премьер-министр России Дмитрий Медведев в Twitter, комментируя ситуацию в Венесуэле.

"Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах (независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам, или нет)", - написал он.