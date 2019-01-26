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    Медведев и Пашинян встретились в Москве по просьбе армянской стороны

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/  Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с находящимся с рабочим визитом в Москве премьер-министром Армении Николом Пашиняном по просьбе армянской стороны. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    "Переговоры председателя правительства РФ с премьер-министром Армении прошли 25 января в Москве. Встреча состоялась по просьбе армянской стороны. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия", - говорится в сообщении.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в расписании Владимира Путина не значится встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.

    Пашинян отправился в Москву 25 января.

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