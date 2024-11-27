Медведев заявил о высоком риске применения ядерного оружия

Риски применения ядерного оружия высоки, Россия находится в состоянии войны со всем западным миром.

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о высоком риске применения ядерного оружия и о вероятности нанесения ударов по военным базам НАТО.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью Al Arabiya.

"Риски высокие. Но это не означает, что эти риски необратимые", – сказал он, говоря о реальности применения ядерного оружия, добавив, что российским властям не хотелось бы использовать такое оружие когда-либо, поскольку это крайняя мера.

"Что касается конкретных военных объектов, баз в любом из государств. В настоящий момент, если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт", - также сказал Медведев, отвечая на вопрос о возможности ударов России по военным базам НАТО в Польше и Румынии.

Он добавил, что если НАТО прекратят "раздувать пожар войны в Украине", то этот конфликт можно завершить без издержек для человечества.

Напомним, что минобороны 19 ноября сообщило, что Украина использовала американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Через два дня российская армия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по украинскому заводу "Южмаш".