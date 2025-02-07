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Медно-молибденовый комбинат Армении уволил 8 сотрудников из-за участия в забастовке

Медно-молибденовый комбинат Армении уволил 8 сотрудников из-за участия в забастовке Руководство Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК) в Армении уволило восемь сотрудников после незаконной забастовки, продолжающейся уже несколько дней.
В регионе
7 февраля 2025 г. 18:30
Медно-молибденовый комбинат Армении уволил 8 сотрудников из-за участия в забастовке

Руководство Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК) в Армении уволило восемь сотрудников после незаконной забастовки, продолжающейся уже несколько дней.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что решение принято в соответствии с трудовым кодексом, т.к. действия работников - это саботаж. Остальным сотрудникам, которые еще не уволены, но продолжают не выходить на работу, компания предлагает воспользоваться шансом и начать выполнять свои трудовые обязательства.

Уже более недели группа сотрудников (порядка 200 человек из примерно 4 600, работающих на предприятии) самовольно не выходит на работу, проводя акции протеста и препятствуя деятельности комбината, говорится в заявлении.

К ним присоединилась группа граждан, не имеющих отношения к ЗММК.

Простой из-за протеста части работников обходится комбинату в 400 млн драмов (около $1 млн), а бюджету страны – в 100 млн (около $250 тыс.) в день.

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