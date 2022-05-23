О нас

Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной

Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, инициатива их замораживания исходит со стороны Киева.
В регионе
23 мая 2022 г. 08:58
Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, инициатива их замораживания исходит со стороны Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

"Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины", - отметил Мединский.

По его словам, "Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне". "Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка", - сказал Мединский. То есть, уточнил он, необходимы документы высокой степени готовности. "Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", - отметил помощник российского президента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Putin's aide: Russia is ready to resume talks with Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Putinin köməkçisi: “Ukrayna ilə dialoqu davam etdirməyə hazırıq”

Самое важное

Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
22 мая 2022 г. 15:02
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
21 мая 2022 г. 15:48
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
21 мая 2022 г. 12:41
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
21 мая 2022 г. 03:40
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
20 мая 2022 г. 20:20
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2022 г. 20:15
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
20 мая 2022 г. 18:31
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
20 мая 2022 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi