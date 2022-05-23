Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, инициатива их замораживания исходит со стороны Киева.

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, инициатива их замораживания исходит со стороны Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ .

"Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины", - отметил Мединский.

По его словам, "Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне". "Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка", - сказал Мединский. То есть, уточнил он, необходимы документы высокой степени готовности. "Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", - отметил помощник российского президента.