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Мединский: Украинская сторона запросила прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Мединский: Украинская сторона запросила прямые переговоры между Зеленским и Путиным Украинская сторона запросила прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
В регионе
16 мая 2025 г. 17:40
Мединский: Украинская сторона запросила прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Украинская сторона запросила прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы приняли этот запрос к сведению", - сказал он, отметив, что РФ готова продолжать контакты.

По его словам, прямые переговоры с украинской стороной в Стамбуле завершились, и стороны договорились об осуществлении обмена пленными по формуле "1000 на 1000" в ближайшее время.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что каждая сторона представит свое видение будущего прекращения огня и пропишет это в деталях, после чего продолжить переговоры.

"Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной", - заявил Мединский.

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Версия на английском языке Ukrainian delegation asks Russia for Putin-Zelenskyy talks — Medinsky
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Zelenski və Putin arasında birbaşa danışıqlar təklifi ilə çıxış edib

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