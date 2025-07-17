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Мединский: Украина вернула 19 тел погибших российских военных

Мединский: Украина вернула 19 тел погибших российских военных Россия вернула Украине еще 1 тыс. тел погибших солдат и офицеров ВСУ.
В регионе
17 июля 2025 г. 12:21
Мединский: Украина вернула 19 тел погибших российских военных

В рамках стамбульских договоренностей между Россией и Украиной осуществлен обмен телами погибших военных. РФ вернул Украине еще 1 тыс. тел погибших солдат и офицеров ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, Украине вернула 19 погибших бойцов ВС РФ.

Помимо этого, РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.

Также, по информации Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 детей, потерявших контакт с родителями.

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Версия на азербайджанском языке Medinski: Ukrayna Rusiyanın 19 hərbçisinin meyitini qaytarıb

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