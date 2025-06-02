Мединский: Россия на переговорах передала меморандум из двух частей Украине

РФ на переговорах передала меморандум из двух частей украинской стороне - Мединский.

РФ на переговорах передала меморандум из двух частей украинской стороне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути.

План достаточно подробный, проработанный с нашей стороны. Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат - ответят. Мы посмотрим", - сказал Мединский.