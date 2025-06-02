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Мединский: Россия на переговорах передала меморандум из двух частей Украине

Мединский: Россия на переговорах передала меморандум из двух частей Украине РФ на переговорах передала меморандум из двух частей украинской стороне - Мединский.
В регионе
2 июня 2025 г. 18:28
Мединский: Россия на переговорах передала меморандум из двух частей Украине

РФ на переговорах передала меморандум из двух частей украинской стороне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или поступить по этому пути.

План достаточно подробный, проработанный с нашей стороны. Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат - ответят. Мы посмотрим", - сказал Мединский.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynaya iki hissədən ibarət memorandum təqdim edib

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