Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня

Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня, согласовываются окончательные цифры.

Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня, согласовываются окончательные цифры.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский.

"Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Мединский напомнил, что в Стамбуле российская и украинская стороны договорились провести паритетный обмен численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь категориями: раненые, тяжелобольные и военнопленные возраста до 25 лет.