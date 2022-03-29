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Мединский: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно

Мединский: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно.
В регионе
29 марта 2022 г. 16:21
Мединский: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения – понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ"", - сказал он журналистам.

Говоря о возможности встречи президентов России и Украины Мединский заявил: "После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей".

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