Сегодня будет открыта мечеть Султана Ахмеда

Мечеть Султана Ахмеда, которая была закрыта на ремонт в Турции в течение 5 лет и 5 месяцев, будет открыта сегодня

Мечеть Султана Ахмеда, которая была закрыта на ремонт в Турции в течение 5 лет и 5 месяцев, будет открыта сегодня

Как сообщает Report, информацию об этом распространил турецкий телеканал TRT Haber

Сообщается, что на церемонии открытия мечети планируется участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации, в мечети был проведен осмотр реставрационных работ при помощи беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Отметим, что мечеть была закрыта на ремонт в 2018 году.

Напомним, что строительство мечети началось 11 ноября 1606 года и завершилось в 1616 году.