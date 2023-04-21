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Сегодня будет открыта мечеть Султана Ахмеда

Сегодня будет открыта мечеть Султана Ахмеда Мечеть Султана Ахмеда, которая была закрыта на ремонт в Турции в течение 5 лет и 5 месяцев, будет открыта сегодня
В регионе
21 апреля 2023 г. 14:50
Сегодня будет открыта мечеть Султана Ахмеда

Мечеть Султана Ахмеда, которая была закрыта на ремонт в Турции в течение 5 лет и 5 месяцев, будет открыта сегодня

Как сообщает Report, информацию об этом распространил турецкий телеканал TRT Haber

Сообщается, что на церемонии открытия мечети планируется участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации, в мечети был проведен осмотр реставрационных работ при помощи беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Отметим, что мечеть была закрыта на ремонт в 2018 году.

Напомним, что строительство мечети началось 11 ноября 1606 года и завершилось в 1616 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSultan Əhməd məscidi bu gün yenidən istifadəyə veriləcək

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