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Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси являются иностранцами

Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси являются иностранцами Около 30% задержанных и идентифицированных на акциях протеста в Тбилиси людей являются иностранными гражданами.
В регионе
3 декабря 2024 г. 20:35
Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси являются иностранцами

Около 30% задержанных и идентифицированных на акциях протеста в Тбилиси людей являются иностранными гражданами.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, среди задержанных – граждане России, США, Великобритании, Нидерландов.

Мдинарадзе также отметил, что среди самых радикальных участников акции протеста, кроме иностранных граждан, также замечены активисты партии экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Напомним, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что власти приостанавливают с ЕС переговоры о вступлении до 2028 года. После заявления премьера в Тбилиси и крупных городах Грузии проходят массовые акции протеста.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidəki etiraz aksiyalarında saxlanılanların 30 %-i xarici vətəndaşlardır

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