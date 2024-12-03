Мдинарадзе: 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси являются иностранцами

Около 30% задержанных и идентифицированных на акциях протеста в Тбилиси людей являются иностранными гражданами.

Около 30% задержанных и идентифицированных на акциях протеста в Тбилиси людей являются иностранными гражданами.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, среди задержанных – граждане России, США, Великобритании, Нидерландов.

Мдинарадзе также отметил, что среди самых радикальных участников акции протеста, кроме иностранных граждан, также замечены активисты партии экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Напомним, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что власти приостанавливают с ЕС переговоры о вступлении до 2028 года. После заявления премьера в Тбилиси и крупных городах Грузии проходят массовые акции протеста.