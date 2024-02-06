МЧС выразило соболезнования в связи с годовщиной землетрясения в Турции

В первую годовщину страшного землетрясения, унесшего жизни десятков тысяч человек и повлекшего за собой огромные разрушения в братской Турции, выражаем глубокие соболезнования семьям и близким жертв трагедии.

В первую годовщину страшного землетрясения, унесшего жизни десятков тысяч человек и повлекшего за собой огромные разрушения в братской Турции, выражаем глубокие соболезнования семьям и близким жертв трагедии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Отмечается, что сразу после землетрясения, по поручению президента Ильхама Алиева, силы МЧС прибыли на помощь Турции.

"Были успешно выполнены такие операции, как спасение людей из-под завалов, строительство полевых госпиталей и палаточных городков, оказание необходимых услуг пострадавшим, доставка гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

6 февраля 2023 года землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах. Турецкие власти назвали землетрясение "катастрофой века". В результате двух землетрясений, произошедших с разницей в несколько часов и длившихся в общей сложности 105 секунд, погибли 53 537 человек, еще 107 213 получили ранения.