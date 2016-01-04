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    Спасатели эвакуировали со льдины в Каспийском море восемь рыбаков - ОБНОВЛЕНО

    В поисковой операции задействовано восемь единиц техники, в том числе два вертолета

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сотрудники МЧС спасли восемь рыбаков, которые терпели бедствие в Каспийском море. Как сообщает  Report cо ссылкой на  РИА Новости, об этом заявил  представитель республиканского МЧС.

    По его словам, рыбаки были эвакуированы со льдины, их жизни ничего не угрожает.

    ***09:39

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Восемь рыбаков терпят бедствие в Каспийском море близ Дагестана. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС Дагестана. 

    По его словам, в поисковой операции задействовано восемь единиц техники, в том числе два вертолета, два плавательных средства, 31 человек.

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