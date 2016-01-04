Спасатели эвакуировали со льдины в Каспийском море восемь рыбаков - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сотрудники МЧС спасли восемь рыбаков, которые терпели бедствие в Каспийском море. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель республиканского МЧС.

По его словам, рыбаки были эвакуированы со льдины, их жизни ничего не угрожает.

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Восемь рыбаков терпят бедствие в Каспийском море близ Дагестана. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МЧС Дагестана.

По его словам, в поисковой операции задействовано восемь единиц техники, в том числе два вертолета, два плавательных средства, 31 человек.