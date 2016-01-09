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    МЧС в Дагестане расчистило дорогу к 55 селам, отрезанным лавиной

    На данный момент продолжаются мероприятия по расширению автодороги

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Завершена расчистка дороги в Дагестане, где лавиной были отрезаны от мира 55 населенных пунктов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    На данный момент  продолжаются мероприятия по расширению автодороги. Сообщается, что дополнительные силы и средства для продолжения работ не требуются.

    Ранее представитель ГУ МЧС республики Дагестан заявил, что более 50 населенных пунктов, в которых проживают около 16 тысяч человек, оказались отрезанными от остального мира в результате схода лавины в Тляратинском районе Дагестана.

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