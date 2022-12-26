МЧС России сообщило о задымлении на нефтешахте в Коми

Главное управление МЧС России по Республике Коми сообщило, что на нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" произошло задымление.

Главное управление МЧС России по Республике Коми сообщило, что на нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" произошло задымление.

Как передает Report, об этом говорится на сайте ведомства.

"В 14.55 в нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" (нефтешахтное производственное предприятие) (поселок Ярега МОГО "Ухта") задымление в уклонном блоке 2Т-4", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место направлены горноспасатели и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона.

Пресс-служба администрации города Ухта сообщает, что горняков начали выводить на поверхность.

Ранее МЧС России сообщало, что на участке нефтяной шахты в Коми, где работали 82 человека, начался пожар. Персонал был экстренно эвакуирован. В ведомстве отмечали, что ЧП произошло в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть". Позже Следственный комитет начал проверку после пожара на нефтяной шахте.