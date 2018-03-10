МЧС России предупредил об опасности схода лавин в горах Северного Кавказа

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин объявили на ближайшие сутки в горах Северного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу Южный региональный центр МЧС.

"В период с 18:00 10 марта до 18:00 мск 11 марта в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан выше 1500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в период с 18:00 мск 10 марта до 18:00 мск 13 марта лавиноопасно в горах Ингушетии выше 1500 м и в горах Чеченской Республики выше 2000 м.

Спасатели предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.