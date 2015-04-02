МЧС России: площадь поиска в Охотском море составляет 8,5 тыс. кв. км

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Спасатели обследуют порядка 8,5 тыс. кв. км. для поиска пострадавших и тел погибших на месте крушения траулера в Охотском море. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ГУМЧС России.

В зону ЧП направляется спасательное судно "Справедливый". К поискам привлечены порядка 1,6 тыс. человек.

Большой автономный траулер "Дальний Восток" затонул в акватории Охотского моря в 300 км от Магадана в ночь на четверг. Из 132 человек, находившихся на борту траулера, 117 подняты из воды. Погибли 54 человека. Остается неизвестной судьба 15 рыбаков. Состояние спасенных оценивается как тяжелое.

Среди членов экипажа находились и 7 азербайджанцев.