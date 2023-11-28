МЧС РФ сообщило об эвакуации почти 1 тыс. человек на юге страны из-за непогоды

В МЧС России сообщили об эвакуации в результате непогоды 995 человек, 179 из которых являются детьми.

В МЧС России сообщили об эвакуации в результате непогоды 995 человек, 179 из которых являются детьми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В пяти пунктах временного размещения размещен 91 человек, том числе 14 детей, остальные разъехались по родственникам и знакомым", - отметили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель зданий и энергоснабжения в шести субъектах на территории 57 муниципальных образований в 511 населенных пунктах.