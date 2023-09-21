МЧС РФ: Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до семи

Число погибших при взрыве газа и последующего обрушения дома в Подмосковном городе Балашиха выросло до семи.

Число погибших при взрыве газа и последующего обрушения дома в Подмосковном городе Балашиха выросло до семи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Всего, по данным ведомства, пострадали 27 человек, из них семь человек погибли, восемь человек госпитализированы, 12 пострадавших от госпитализации отказались.

Ранее в ходе поисковых работ произошло повторное обрушение стены и в результате под завалами оказались сотрудники экстренных служб. Их удалось вытащить, четверых спасателей передали медикам.