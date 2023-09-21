О нас

МЧС РФ: Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до семи

МЧС РФ: Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до семи Число погибших при взрыве газа и последующего обрушения дома в Подмосковном городе Балашиха выросло до семи.
В регионе
21 сентября 2023 г. 09:13
МЧС РФ: Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до семи

Число погибших при взрыве газа и последующего обрушения дома в Подмосковном городе Балашиха выросло до семи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Всего, по данным ведомства, пострадали 27 человек, из них семь человек погибли, восемь человек госпитализированы, 12 пострадавших от госпитализации отказались.

Ранее в ходе поисковых работ произошло повторное обрушение стены и в результате под завалами оказались сотрудники экстренных служб. Их удалось вытащить, четверых спасателей передали медикам.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
21 сентября 2023 г. 09:04
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
20 сентября 2023 г. 16:05
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
20 сентября 2023 г. 14:05
В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi